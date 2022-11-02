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استمرار سياسة الاعتقال السياسي سلوكٌ لا مسؤول ويخدم الاحتلال

"حماس" تستهجن اعتقال السلطة للمهندس "عصفور" وتدعو للإفراج الفوري عنه

02 نوفمبر 2022 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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المهندس أشرف عصفور

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اعتقال أجهزة أمن السلطة الليلة الماضية المرشّح عن قائمة "القدس موعدنا" المهندس أشرف عصفور، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والطلبة في سجونها سيّئة السمعة.

وأدنت حماس استمرار السلطة في اعتقال نحو 40 ناشطاً سياسياً من بينهم 9 طلاب من جامعة بيرزيت، ضمن حملة تستهدف نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية، والذين يُعانون من سياسة الباب الدوّار في الاعتقال بين الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

وأكدت أن استمرار تلك السياسة سلوكٌ لا مسؤول يضرب جهود الجزائر الشقيقة بإرساء معالم الوحدة الوطنية، ويخدم الاحتلال بزرع بذور الفتنة والتنافر الوطني والتفكّك الاجتماعي بين أبناء شعبنا، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الوحدة والتلاحم في مواجهة تصعيد الاحتلال وهجومه الشرس ضد أهلنا ومقدساتنا في عموم الضفة الغربية.

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ودعت حماس قيادة السلطة إلى وقف تلك الانتهاكات وإلى الأبد، وأن تُفرج عن المعتقلين السياسيين الذين يتعرّضون للتعذيب والإهانة والحرمان من زيارات الأهل، ويواصل عدد منهم الإضراب عن الطعام منذ عشرات الأيام؛ ففلسطين والقدس بحاجة لكل أبنائها المناضلين الشرفاء في ساحة المواجهة المفتوحة مع الاحتلال.

والمهندس أشرف عصفور (42 عامًا)، من سكان حدب الفوار قضاء الخليل، وهو أحد قيادات الحركة الأسيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاعتقالات السياسية #أجهزة أمن السلطة #الاعتقال السياسي في الضفة #أشرف عصفور

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