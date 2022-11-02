أبو راس: تصاعد المقاومة بالضفة أبلغ رد على جرائم الاحتلال

أكد النائب الفلسطيني، رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، مروان أبو راس، أن تصاعد عمليات المقاومة تأتي رداً على جرائم الاحتلال وجنوح (المجتمع الصهيوني) للتطرف والعنصرية واستمرار للتغول الصهيوني على المقدسات .

وبارك أبوراس، في بيان صحفي مكتوب، اليوم الأربعاء، ما وصفه بـ "عملية الدهس البطولية التي نفذها الشهيد حابس ريان غرب رام الله وأوقعت إصابات في صفوف الاحتلال".

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وقال:"إن المجتمع الصهيوني يميل للتطرف وإفراغ حقده تجاه الشعب الفلسطيني ، والدليل نتائج الانتخابات الصهيونية، مشدداً أن تصاعد المقاومة هو خير رد على النتائج العنصرية لهذه العصابة التي يقودها نتنياهو "

وتابع: إن "أرباب التنسيق الأمني ربطوا مصيرهم بالاحتلال و يعملون بجد وإخلاص من أجل كبح جماح المجاهدين، مؤكداً أن كل محاولاتهم لن تفت في عضد المقاومين".

وختم بالقول: إن "العمل الفدائي الفردي وتصاعده سيربك الحسابات الأمنية للاحتلال وأذنابه ، مشدداً أنه لابد من رد فعل قاسي على جنوح المجتمع الصهيوني بالعمليات الفدائية وتصاعد العمل المقاوم دفاعا عن الشعب الفلسطيني و دفاعا عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية".

المصدر / فلسطين أون لاين