الجزائر.. القمة العربية تواصل أعمالها لليوم الثاني

تتواصل اليوم الأربعاء، أعمال القمة العربية لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الجزائرية، في دورتها الاعتيادية الحادية والثلاثين، تحت عنوان قمة "لمّ الشمل"، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

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وتعقد القمة في يومها الثاني بجلسة تشاورية، تليها جلسة العمل الأولى العلنية، التي يلقي فيها القادة العرب وممثلو الدول كلمات بلادهم، ثم جلسة العمل الثانية المغلقة، لاعتماد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات وإعلان الجزائر "البيان الختامي".

فيما تعقد جلسة ختامية علنية تشهد إلقاء بيان الجزائر، ثم كلمة رئاسة الدورة المقبلة لاجتماع القمة العربية الـ32.

وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، كما تتضمن بنودا بالأمن العربي، والأزمات في 6 دول عربية تعاني من غياب الاستقرار.

وعقبّ تسلمه رئاسة القمة العربية، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمته يوم أمس، إن القمة العربية تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية بالغة التعقيد والحساسية، مشيرا إلى أن الأمة العربية تشهد أزمات تتزامن مع تعاظم التحديات الداخلية والخارجية.

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وشدد على أنه في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تقتل الأبرياء وتهدم منازل الفلسطينيين وتحاول تغيير المعالم التاريخية للقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين