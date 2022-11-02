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أشهر شركة جبن في مصر توقف إنتاجها لهذا السبب

02 نوفمبر 2022 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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أشهر شركة جبن في مصر توقف إنتاجها لهذا السبب

قال رئيس مجلس إدارة شركة "عبور لاند" بمصر، محمد حامد، إن الشركة توقفت عن الإنتاج لمدة 7 أيام، من الأربعاء الماضي حتى اليوم، بسبب نقص زيت النخيل، أحد المكونات الرئيسية لإنتاج الجبن.

وأضاف حامد: "بنستهلك كميات كبيرة كل يوم، تصل إلى 170 طنا يوميا، ومع أزمة الاعتمادات المستندية ونقص الكميات الموردة إلى الشركة، تم تخفيض العمل، حتى توقفنا تماما".

وأوضح: "فيه كمية تقدر بـ40 طنا، ستدخل الشركة اليوم، ستساعد على العمل لمدة يوم واحد، ولوردية واحدة فقط، بعد أن كنا نعمل 3 ورديات في اليوم، ثم ننتظر الكميات الأخرى من التوريد، شغالين يوم بيومه".

وأكمل حامد: "كميات الألبان المنتجة في مصر لا تكفي مصانع الجبن، وبالتالي لا بد من الاعتماد على بعض المكونات الأخرى أهمها الزيوت، ومعظمها مستوردة بنسبة 98%".

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند، أن إنتاج الشركة كبيير للغاية، وهو ما يؤثر على حجم المعروض في السوق يوميا.

المصدر / وكالات
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