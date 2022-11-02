حماس تنعى الشهيد ريان وتبارك عمليته البطولية

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهيد فلسطين المجاهد حباس عبد الحفيظ ريان (54عامًا) من بلدة بيت دقو، مباركة عمليته البطولية التي نّفذها صباح اليوم الأربعاء، قرب حاجز بيت عور غربي رام الله، وأصاب خلالها جنديًّا صهيونيًّا.

وحذرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، الاحتلال من عواقب استمرار جرائمه واستفزازاته اليومية، وخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك.

اقرأ أيضا: بالفيديو والصور إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن برام الله

ودعت أبناء شعبنا إلى مواصلة الاستنفار وتفعيل كافة أدوات المقاومة الشاملة حتّى تحقيق آمال شعبنا في الحرية والعودة، مردفة فعدونا لا يفهم إلا لغة القوة، وما ضاع حق وراءه مطالب.

وأصيب جندي إسرائيلي صباح اليوم بجراح خطرة في عملية دعس وطعن نفذها الشهيد حباس عبد الحفيظ ريان غرب مدينة رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين