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الزهار: المبادأة ومفاجأة العدو وهو ما يتم استنساخه اليوم في الضفة المحتلة

02 نوفمبر 2022 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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القيادي محمود الزهار
متابعة فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة "حماس"، محمود الزهار، أنه "لا بد من الإعداد المناسب للمقاوم الفلسطيني الذي يبتكر الموقف الجديد حسب ظروف المواجهة مع المحتل"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"إبداع المقاومة" في غزة والذي أفضى إلى طرد المحتل الإسرائيلي وولادة صاروخ المقاومة بعيد المدى.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقدته "اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني لإطلاق نداء المؤتمر الهادف لاستعادة الحقوق الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية"، اليوم الأربعاء، بمدينة غزة. 

وقال القيادي الزهار في كلمته: "يجب وضع الخطط المرحلية لتحقيق الأهداف الصغيرة للوصول للأهداف الكبير"، مشدداً على ضرورة رفع الظلم عن شعبنا والعمل على مقاطعة الاحتلال حتى زواله.

وتابع: إن المبادأة ومفاجأة العدو وهو ما يتم استنساخه اليوم في الضفة المحتلة"، عاداً "الاستعانة بالحلفاء" واجب مع كل متضرر من الاحتلال الإسرائيلي للوقوف مع المقاومة حتى تحقيق أهدافها.

 

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#الزهار

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