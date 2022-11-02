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"التعاون الإسلامي" بذكرى بلفور.. تجدد دعمها (الحقوق المشروعة) للشعب الفلسطيني

02 نوفمبر 2022 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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منظمة التعاون الإسلامي

جددّت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، "التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني العادل، من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة".

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ودعت المنظمة في بيان صحفي أصدرته بمناسبة الذكرى الـ105 لصدور إعلان بلفور المشؤوم، المجتمع الدولي لا سيما الأطراف الفاعلة منه إلى تصحيح هذا الظلم التاريخي، وتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت المجتمع الدولي بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها شرقي القدس، وتحقيق رؤية حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة (التسوية) العربية.

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وأشارت إلى أن هذه الذكرى ما تزال تشكل علامة قاتمة في الذاكرة والضمير الإنساني، وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة.

المصدر / وكالات
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