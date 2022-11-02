طالع.. برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم خلال نوفمبر

أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، صباح، يوم الأربعاء، عن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.

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وقالت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين: "إنّ زيارة الأسرى في "مستشفى سجن الرملة" ستكون بتاريخ 10/11، وسجن "عوفر" بتاريخ 14/11، وسجون "نفحة، رامون، والدامون/نساء" بتاريخ 16/11".

وأضافت: إنّ "زيارة سجني "عسقلان، والدامون/ أشبال" بتاريخ 21/11، وسجني "جلبوع ومجدو" بتاريخ 23/11، وسجون "هداريم، وبئر السبع/إيشل، والنقب/ فوج واحد فقط" بتاريخ 28/11".

وطالبت اللجنة، الأهالي المعنيين بالزيارة الاتصال بمكتب الصليب الأحمر في القدس المحتلة من أجل الحجز.

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ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين