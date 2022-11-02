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قاسم: الاحتلال يعيش حالة ارتباك حقيقة ويعجز عن احتوائها

02 نوفمبر 2022 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس

علق الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على عملية الطعن والدهس اليوم الأربعاء غرب مدينة رام الله.

وقال قاسم في تصريح وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين"، إن الشباب الثائر في الضفة الغربية يضرب من جديد في عملية فدائية غرب رام الله ضد جنود جيش الاحتلال، رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى وضد شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن ‏الثورة المتصاعدة في الضفة، توسع جغرافيا عملها وأهدافها، والاحتلال يعيش حالة ارتباك حقيقة، ويعجز عن احتوائها.

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وشدد قاسم على أن ‏الشباب الثائر سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية، وأن وعد المقاومة بالتحرير هو الذي سيتحقق، وستظل كل الوعود الأخرى باطلة.

وأصيب جندي إسرائيلي صباح اليوم الأربعاء بعملية دهس وطعن غرب مدينة رام الله، فيما أعلنت مصادر عبرية عن استشهاد المنفذ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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