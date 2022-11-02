فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: الاحتلال يعيش حالة ارتباك حقيقة ويعجز عن احتوائها

إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن غرب رام الله

"حماس": وعد بلفور وما تلاه من خطايا لن يُفلح في تثبيت المشروع الصهيوني على أرضنا

حملة مداهمات واعتقالات يشنها الاحتلال في الضفة والقدس

غزة.. طالع أسعار الدجاج واللحوم والخضروات اليوم الأربعاء

أبو رمضان: مقاطعة انتخابات الكنيست نابعة من عدم تحقيق إنجازات لفلسطينيي الداخل

105 أعوام على وعد بلفور المشؤوم

"فزعة" تحمي "شجر تشرين" من عداء المستوطنين

الششتري: وعد بلفور خلق دولة إرهابية ويجب محاسبة بريطانيا

أسعار العملات مقابل الشيكل الأربعاء 2 نوفمبر

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

حملة مداهمات واعتقالات يشنها الاحتلال في الضفة والقدس

02 نوفمبر 2022 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: أشرف بلال طبال، وحسن أبو ساري، من مخيم نور شمس.

اقرأ أيضا: الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في القدس ورام الله

وفي أريحا، اعتقلت أيمن جمعة السمهوري، من مخيم عقبة جبر، والمحرر حمزة مروان بوزية، و نور محمود الأسعد من كفل حارس قرب سلفيت.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال منازل 3 فتية في مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية، وهم أمير إسماعيل عليان (19 عاماً) وهو مصاب برصاصة في الفخذ قبل أسبوع، وشقيقه إبراهيم (17 عاماً)، ومصعب عقل مشايخ (19 عاماً) بعد تفتيش منازل ذويهم في مخيم عايدة شمال المدينة.

واعتقل الاحتلال المواطن مجاهد فايز حمدان من بيتا جنوبي نابلس، ومحمد نضال العباسي، وأمين محمد عبيسان، من القدس.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#جيش الاحتلال #اعتقالات #قوات الاحتلال #مداهمات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة