حملة مداهمات واعتقالات يشنها الاحتلال في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: أشرف بلال طبال، وحسن أبو ساري، من مخيم نور شمس.

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وفي أريحا، اعتقلت أيمن جمعة السمهوري، من مخيم عقبة جبر، والمحرر حمزة مروان بوزية، و نور محمود الأسعد من كفل حارس قرب سلفيت.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال منازل 3 فتية في مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية، وهم أمير إسماعيل عليان (19 عاماً) وهو مصاب برصاصة في الفخذ قبل أسبوع، وشقيقه إبراهيم (17 عاماً)، ومصعب عقل مشايخ (19 عاماً) بعد تفتيش منازل ذويهم في مخيم عايدة شمال المدينة.

واعتقل الاحتلال المواطن مجاهد فايز حمدان من بيتا جنوبي نابلس، ومحمد نضال العباسي، وأمين محمد عبيسان، من القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين