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بالفيديو إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن غرب رام الله

02 نوفمبر 2022 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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إصابة جندي إسرائيلية بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن

أُصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن غرب مدينة رام الله.

وأظهر مقطع مصور، عملية دهس يقوم بها فلسطيني للجندي الإسرائيلي والذي كان يقف إلى جوار حاجز عسكري غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر عبرية إنّ منفذ عملية الدهس استُشهد بعد إطلاق النار عليه.

يتبع..

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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