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إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن برام الله

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بالفيديو والصور إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن برام الله

02 نوفمبر 2022 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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إصابة جندي في عملية طعن ودهس غرب رام الله

أُصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن غرب مدينة رام الله.

وأظهر مقطع مصور، عملية دهس يقوم بها فلسطيني للجندي الإسرائيلي والذي كان يقف إلى جوار حاجز عسكري غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر عبرية إنّ منفذ عملية الدهس استُشهد بعد إطلاق النار عليه.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الجندي (20 عامًا) إلى مستشفى تشعاري تسيديك، مصابًا بجروح وصفت بالخطيرة.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة برام الله، عن اسم منفذ العملية وهو الشهيد حباس عبد الحفيظ رايان (54 عاما) من القدس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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