إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن برام الله

أُصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن غرب مدينة رام الله.

وأظهر مقطع مصور، عملية دهس يقوم بها فلسطيني للجندي الإسرائيلي والذي كان يقف إلى جوار حاجز عسكري غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر عبرية إنّ منفذ عملية الدهس استُشهد بعد إطلاق النار عليه.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الجندي (20 عامًا) إلى مستشفى تشعاري تسيديك، مصابًا بجروح وصفت بالخطيرة.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة برام الله، عن اسم منفذ العملية وهو الشهيد حباس عبد الحفيظ رايان (54 عاما) من القدس.

متابعة | لحظة تنفيذ فلسطيني عمليتي دهس وطعن على حاجز للاحتلال جنوب غرب رام الله، قبل قليل pic.twitter.com/wotfhuedZO — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 2, 2022

مشاهد من مكان عملية الدهس قرب رام الله pic.twitter.com/SlxjZXFOqy













— فلسطين أون لاين (@pl24online) November 2, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين