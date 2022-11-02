فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطقس: أمطار متفرقة على بعض المناطق في فلسطين

"عرين الأسود" والاستحواذ على السر الفلسطيني

نتنياهو وتعطيل الاتفاقات

تشكيل الحكومة الإسرائيلية الموسعة ما زال حلمًا بعيدًا

قمة الجزائر.. لعلَّ وعسى

أقوي هجوم وأضعف خط دفاع في بطولة الدوري الممتاز

هنية يُعلن عن إطلاق بطولة لأندية غزة .. ومكافأة مالية للبطل

ليفربول يخسر الصدارة وفوز بلا طعم لبرشلونة والأتلتيكو خارج المسابقات الأوروبية

مونديال إيطاليا 1934 .. مصر أول العرب مشاركة

عاملة نظافة مصرية ترد شيكاً بمليون جنيه

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الطقس: أمطار متفرقة على بعض المناطق في فلسطين

02 نوفمبر 2022 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية بارداً نسبيا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الجمعة المقبل غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الطقس #أمطار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة