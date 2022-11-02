عاملة نظافة مصرية ترد شيكاً بمليون جنيه

شغلت عاملة نظافة من محافظة الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد عثورها على شيك بمبلغ مليون جنيه داخل حمام السيدات، وسارعت لرده إلى أصحابه حتى تخلي مسؤوليتها وتؤدي واجبها.

وأوضحت عبير علي، عاملة النظافة بنادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية شمال مصر أنها تعمل في دورة مياه السيدات بالنادي للإنفاق على ابنتيها الصغيرتين وبراتب ضئيل للغاية.

كما أشارت إلى أنها عثرت على الشيك وأصيبت بالدهشة من ضخامة المبلغ الذي يحمله، وهو مليون جنيه وكانت دهشتها مضاعفة عندما اكتشفت أنه محرر لحامله، ويمكن لأي شخص صرفه من البنك.

وقالت إنها لم تفكر كثيراً ولم يغرها المبلغ الكبير في خيانة الأمانة، رغم أن لا أحد يستطيع أن يعرف بالواقعة وكان يمكن أن تذهب إلى البنك وتقوم بصرف المبلغ الذي يمكن أن يحل كل مشكلاتها، ولكنها رفضت هذه المغريات، وقررت تسليم الشيك للإدارة من أجل العثور على صاحبته.

هواتف محمولة ومصوغات ذهبية

إلى ذلك، تابعت عبير أن إدارة نادي سموحة قررت تكريمها على موقفها مضيفة أنها انتظرت طويلًا حتى تأتي صاحبة الشيك لتسلمه، لكنها لم تأت وربما لا تعلم حتى الآن بضياعه منها أو مكان ضياعه.

وأشارت إلى أنها مطلقة وتعول ابنتيها الصغيرتين، وتعمل من أجل الإنفاق عليهما وتعيش في شقة صغيرة تستأجرها بمبلغ شهري كبير، يلتهم نسبة كبيرة من راتبها مؤكدة أنها سعيدة بموقفها وبتكريم الجميع لها لأمانتها ولم تندم للحظة على إعادة الشيك لأن هذا واجبها.

وبيّنت أنها عثرت من قبل على هواتف ومصوغات ذهبية وأموال وغيرها بحكم عملها، إلا أنها اعتادت أن ترد هذه الأشياء لأصحابها أو إلى إدارة النادي.

وأكدت أن ما حدث من تكريم لها بعد الواقعة كانت قيمته لديها أكثر من قيمة المليون جنيه معبرة عن سعادتها بتهافت وسائل الإعلام عليها وعمل مقابلات معها، معتبرة أن تقديمها كنموذج وقدوة في الأمانة أمر أسعدها وأسعد ابنتيها كثيرا.

المصدر / وكالات