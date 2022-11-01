وفاة مواطن بعد قطع الكهرباء عن منزله شمال الأردن

أشعلت وفاة مواطن في مدينة إربد شمال الأردن، غضباً بين الأردنيين، على مواقع التواصل، عقب قطع التيار الكهربائي عن منزله.

فيما أوضحت زوجة ابن المواطن المتوفى أن والد زوجها، جمال ياسين، يعيش على الأكسجين لأنه مصاب بسرطان الرئة.

كما أكدت أنها اتصلت بشركة الكهرباء، ورجت الموظف السؤول أن يعيد الكهرباء شارحة له الظروف الصحية لوالد زوجها، إلا أنه رفض طلباتها المتكررة.

وفصلت شركة الكهرباء التيار بسبب عدم دفع فاتورة قيمتها 150 ديناراً، فلفظ الرجل أنفاسه الأخيرة صباح الاثنين عن عمر يناهز 65 عاماً.

"كامل المبلغ أو لا كهرباء"

من جهتها، أوضحت السيدة في مقطع مصور أن الشركة اشترطت دفع كافة المبلغ لإعادة التيار الكهربائي.

وأشارت إلى أنها عرضت دفع 50 ديناراً حتى لو اضطرت لاستدانة المبلغ من أي أحد لسداد جزء من قيمة الفاتورة، إلا أن الموظف المسؤول قال لها إن عليها دفع 119 ديناراً و85 قرشاً كحد أدنى لإعادة التيار.

لكن عادت وأكدت له أنها لا تملك المبلغ، فأجابها بأن ذلك قانون ويطبق على الجميع دون استثناء.

المصدر / وكالات