إغلاق مراكز اقتراع انتخابات الكنيست الإسرائيلي ال 25

أغلقت عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، مراكز اقتراع انتخابات الكنيست الإسرائيلي ال 25، وهي الانتخابات الخامسة في غضون 3 سنوات ونصف.
وصوت نحو 70% ممن يحق لهم الانتخاب والبالغ عددهم 6.7 مليون ناخب، حيث بلغت نسبة التصويت في أوساط فلسطينيي الداخل المحتل نحو 44%.
وتعتبر هذه النسبة هي الأكبر منذ عام 1999، وأعلى من الانتخابات السابقة بنحو 5%.
وذكرت مصادر إعلام عبرية أن النتائج الأولية للعينات التلفزيونية: أظهرت حصول كتلة نتنياهو 62 مقعداً، وأحزاب حكومة لابيد 54 مقعداً، الأحزاب العربية الطيبي وعودة 4 مقاعد.
وكان تم في الساعة السابعة من صباح اليوم، فتح 12495 مركزًا للاقتراع في مختلف دولة الاحتلال، إلى جانب مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
المصدر / وكالات