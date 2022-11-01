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إغلاق مراكز اقتراع انتخابات الكنيست الإسرائيلي ال 25

01 نوفمبر 2022 . الساعة 23:44 بتوقيت القدس
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احد مركز الاقتراع في دولة الاحتلال

أغلقت عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، مراكز اقتراع انتخابات الكنيست الإسرائيلي ال 25، وهي الانتخابات الخامسة في غضون 3 سنوات ونصف.

وصوت نحو 70% ممن يحق لهم الانتخاب والبالغ عددهم 6.7 مليون ناخب، حيث بلغت نسبة التصويت في أوساط فلسطينيي الداخل المحتل نحو 44%.

وتعتبر هذه النسبة هي الأكبر منذ عام 1999، وأعلى من الانتخابات السابقة بنحو 5%.

وذكرت مصادر إعلام عبرية أن النتائج الأولية للعينات التلفزيونية: أظهرت حصول كتلة نتنياهو 62 مقعداً، وأحزاب حكومة لابيد 54 مقعداً، الأحزاب العربية الطيبي وعودة 4 مقاعد.

وكان تم في الساعة السابعة من صباح اليوم، فتح 12495 مركزًا للاقتراع في مختلف دولة الاحتلال، إلى جانب مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / وكالات
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#نتنياهو #الداخل المحتل #الانتخابات الاسرائيلية #لابيد #الكنيسيت

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