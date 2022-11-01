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خاطر: الخليل تمثل خزاناً بشرياً مهماً في تاريخ ثورة الشعب الفلسطيني

01 نوفمبر 2022 . الساعة 23:43 بتوقيت القدس
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الكاتبة لمى خاطر

أكدت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، أن الخليل تمثل خزاناً بشرياً مهماً في تاريخ ثورة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن عملية مستوطنة كريات أربع الأخيرة أقلقت الاحتلال.

وأوضحت خاطر أن قلق الاحتلال ناجم من هوية المنفذ، الذي ينتمي لحركة حماس ولعائلة عريقة في الخليل وهي عائلة الجعبري، منوهة إلى أن الاحتلال يخشى من الترابط العائلي في الخليل لذلك حاول زرع الفتنة بينها.

وأكدت الكاتبة خاطر أن الاحتلال كان يخشى من دخول الخليل على المواجهة المتصاعدة في الضفة الغربية، لافتة إلى أن الاحتلال راهن على تخريب مدينة الخليل، لكن ذلك فشل أمام توحيد المقاومة للفلسطينيين.

ونفذ الشهيد المقاوم محمد كامل الجعبري عملية إطلاق نار بطولية، مساء السبت الماضي، عند مدخل مستوطنة “كريات أربع” في مدينة الخليل، أدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

وأكدت حركة حماس أن عملية مستوطنة كريات أربع، تثبت أن المقاومة قادرة على مفاجأة الاحتلال بضربات قوية.

المصدر / وكالات
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#الخليل #الاحتلال #محمد الجعبري #الثورة الفلسطينية #كريات اربع

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