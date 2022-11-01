إصابة جديدة تضرب مننتخب فرنسا قبل 3 أسابيع من مونديال قطر

يعاني المدافع الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي من "انزعاج في وتر أخيل" قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم في كرة القدم في قطر، وفق ما أعلن ناديه باريس سان جرمان الثلاثاء.

وغاب كيمبيبمي، بطل العالم 2018، لقرابة سبعة أسابيع هذا الموسم بسبب إصابة في الفخذ.

قال نادي العاصمة في بيان "بعد تعرضه لضربة، يعاني بريسنيل كيمبيمبي من انزعاج في وتر أخيل الايمن وسيبقى في مركز التدريب للعلاج".

عاد قلب الدفاع البالغ 27 عامًا الى المنافسات عندما دخل بديلا في الفوز على مكابي حيفا الاسرائيلي الاسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا وسيغيب عن مباراة يوفنتوس في تورينو الاربعاء.

سيعلن مدرب أبطال العالم ديدييه ديشان عن القائمة النهائية للمونديال في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، علمًا أنه بات مؤكدًا غياب لاعبي الوسط نغولو كانتي وبول بوغبا اللذين كانا من أهم العناصر الذين ساهموا في التتويج قبل أربعة أعوام في روسيا.

المصدر / وكالات