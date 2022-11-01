فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عائلة المعتقل معتصم الخواجا تحمل مخابرات السلطة المسؤولية عن مصيره

إصابة جديدة تضرب مننتخب فرنسا قبل 3 أسابيع من مونديال قطر

هل يعود ترامب إلى تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة؟

رسالة من محمد الحداد لناديه الصداقة

أهالي الطلبة المعتقلين في سجون السلطة يوجهون رسالة تظلم لرئاسة جامعة بيرزيت

لماذا سترسل بريطانيا ضباط إلى قطر خلال كأس العالم؟

عرين الأسود: الشهيد الجعبري خطّ أول بياناتنا من الخليل

اتحاد كرة القدم يصادق على عقوبات لجنة الانضباط

نشطاء يغردون على وسم #وعد_بلفور عشية ذكراه الـ 105

العواودة: تصاعد المقاومة بالضفة نتاج طبيعي لاستمرار اعتداءات الاحتلال

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

رسالة من محمد الحداد لناديه الصداقة

01 نوفمبر 2022 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
...
غزة - وائل الحلبي

كشف محمد الحداد مهاجم فريق الصداقة عن أخر التطورات المتعلقة بإجراء العملية الجراحية، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي عقب مباراة الفريق أمام شباب رفح في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. 

وقال الحداد إن ادارة الصداقة تابعت معه كل الخطوات بعد اجراء صورة الرنين المغناطيسي، وعرضه على أكثر من طبيب قبل أن الاتفاق مع النادي على اجراء العملية الجراحية.

وأبدى الحداد تقديره للجهود المبذولة من النادي في متابعة حالته بعد الإصابة التي حرمته من إكمال مشواره مع الفريق.

وتعاقد الصداقة مع الحداد قبل بداية الموسم الحالي وشارك معه في بطولة الشهداء التجريبية التي توج بها الفريق.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #كرة القدم #نادي الصداقة #محمد الحداد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة