رسالة من محمد الحداد لناديه الصداقة

غزة - وائل الحلبي

كشف محمد الحداد مهاجم فريق الصداقة عن أخر التطورات المتعلقة بإجراء العملية الجراحية، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي عقب مباراة الفريق أمام شباب رفح في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال الحداد إن ادارة الصداقة تابعت معه كل الخطوات بعد اجراء صورة الرنين المغناطيسي، وعرضه على أكثر من طبيب قبل أن الاتفاق مع النادي على اجراء العملية الجراحية.

وأبدى الحداد تقديره للجهود المبذولة من النادي في متابعة حالته بعد الإصابة التي حرمته من إكمال مشواره مع الفريق.

وتعاقد الصداقة مع الحداد قبل بداية الموسم الحالي وشارك معه في بطولة الشهداء التجريبية التي توج بها الفريق.