عرين الأسود: الشهيد الجعبري خطّ أول بياناتنا من الخليل

قالت مجموعة "عرين الأسود" اليوم الثلاثاء، إن الشهيد محمد كامل الجعبري، قد خط أول بيانات العرين بعمليته الجباره التي نفذها في مستوطنة "كريات أربع" موقعا فيهم القتلى والإصابات.

وأكدت المجموعة في بيان لها، أن عملية الشهيد الجعبري أعادت للخليل عزها ومجدها وإن أبناء عرين الأسود إذ يقفون ويؤدون التحية العسكرية لهذا البطل المغوار يقسمون أن يبقوا على عهدك ووعدك.

ووجهت "عرين الأسود" التحية لعائلة الجعبري التي لم تبخل على فلسطين من شمالها لجنوبها بالشهداء والمجاهدين والقادة، وإلى عائلة أبو عيشة الكريمة، داعيةً العائلتين "أن توحدوا وتعالوا على الجراح أروهم بأسكم وأعيدوا لهم ذكريات زقاق الموت".

ونعت مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل المقدام منفذ عملية أريحا الشهيد بركات عوده طبت وطاب مقامك.

وأضافت "لقد ظن الاحتلال وخاب ظنُّه أنّه يستطيع إنهاء عرين الأسود وقلنا له أنك لاتعلم شيء عن عرين الأسود ونقول له ستقف مذهولا مصدوما أمام روعة مقاتليها وشدة ضرباتهم ومفاجئاتهم كما فاجئتك المقاومة عندما إغتلت الشهيد رائد الكرمي بمئات القتلى ستفاجئك جنين والخليل ونابلس ورام الله ستصدم من روع الضربات، وواهم من يعتقد أن نارنا هدأت فهي بركان يغلي".

ووجهت العرين رسالة للشعب الفلسطيني: "أنتم تستحقون أن نكون لكم درعٌ وسيف ومقاومتكم بإذن الله لن تخذلكم وإياكم أن تصدقوا المتخاذلين أو تلفتوا لتوافه الأمور فعزمنا وبأسنا شديد بإذن الله".

ولمن ينادون بالسلام، قالت العرين "انظر لانتخاباتهم وسترى خياراتهم، سترى إفرازاتهم وستعلم رغم علمك أنك تلاحق سرابا".

وجددت الدعوة للمقاومين بالضفة من عرين الأسود ومن الفصائل المباركة بضرب الاحتلال في كل مكان، "فأي حياة هذه التي نحياها بسلام مع من يستبيح دمائنا ودماء أطفالنا رجالنا وأخواتنا فلا والله إما حياة نسحق فيها الباغي سحقا وإما ممات كممات الوديع وأبو صالح كممات النابلسي والجعبري والتميمي".



المصدر / فلسطين أون لاين