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نشطاء يغردون على وسم #وعد_بلفور عشية ذكراه الـ 105

01 نوفمبر 2022 . الساعة 20:18 بتوقيت القدس
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أطلق إعلاميون ونشطاء، مساء اليوم الثلاثاء، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان "وعد بلفور"، في الذكرى الـ 105 على إصداره من قبل الانتداب البريطاني تمهيدًا لدخول الاحتلال الإسرائيلي إلى فلسطين.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسم #وعد_بلفور، متداولين محتوى يؤكد على أن القضية الفلسطينية لن تغيب بوعد مشؤوم أهدت من خلاله بريطانيا فلسطين إلى "إسرائيل" عام 1917.

كما غرد نشطاء على وسم وعد بلفور باللغة الإنجليزية #BalfourDeclaration متداولين تصاميم ومحتويات تنقل صورة فلسطين إلى العالم، وسلطوا الضوء من خلالها على جرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكد المتفاعلون أن ذكرى وعد بلفور المشؤوم فرصة للتمسك بالثوابت الفلسطينية بالعودة والتحرير ، معتبرين أن تصاعد الفعل المقاوم يقلق الاحتلال الإسرائيلي وينذر بزواله.

كما اعتبروا، أن المقاومة الفلسطينية تعمل وفق استراتيجية واضحة ومحددة لا تحيد عن التحرير وطمس "وعد بلفور" المشؤوم، وأن حالة الاشتباك التي يشعلها أبناؤها المجاهدون في كل الساحات تدق ناقوس زوال "إسرائيل".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #وعد بلفور

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