غزارة تهديفية في دوري المحترفين وفوارق كبيرة

غزة - وائل الحلبي

شهدت مباريات دوري المحترفين بالضفة الغربية غزارة تهديفية كبيرة منذ بداية الموسم الحالي، في ظل التعزيزات الهجومية التي قامت بها العديد من الفرق خاصة التي تسعى للمنافسة على اللقب.

تسجيل 138 هدف في أول 8 جولات يعد أمرا جديدا على مختلف المسابقات سواء في الضفة وغزة، خاصة وأن مثل هذه الأرقام من الأهداف اعتدنا على مشاهدتها في مراحل الإياب من مختلف البطولات، لكن دوري المحترفين في الموسم الحالي يحمل الكثير من الإثارة التي انعكست بشكل واضح على النتائج وغزارة الأهداف.

هلال القدس متصدر الترتيب يعد صاحب أقوى خط هجوم في البطولة بتسجيله لـ21 هدفا في مباريات الثمانية، ومن خلفه شباب الظاهرية والذي يحتل المركز الثاني في الترتيب أيضا سجل 20 هدف خلال نفس العدد من المباريات.

غزارة الأهداف تبدأ بالتراجع بشكل واضح بعد المرور عن صاحبي المركزين الأول والثاني، سجل فريق جبل المكبر صاحب المركز الثالث 16 هدف، وسجل فريقا شباب الخليل وبلاطة 14 هدف مبارياتهما، فيما شهدت مباريات ثقافي طولكرم تسجيله لـ12 هدف.

هذه القوة الهجومية تنحدر بشكل أكبر مع الوصول لصاحب المركز السابع في الترتيب وهو مؤسسة البيرة الذي تمكن من تسجيل 7 أهداف، فيما سجلت فرق وادي النيص وأهلي الخليل والسموع 8 أهداف، واكتفى الأمعري بتسجيله لـ6 أهداف، ويتواجد إسلامي قلقيلية في قاع الترتيب ولم يسجل سوى 4 أهداف.

النتيجة الأكبر في المباريات التي جرت من البطولة كانت الفوز بستة أهداف مقابل هدفين، وحدثت في مباراتين حيث فاز بها هلال القدس على أهلي الخليل، وبنفس النتيجة حقق الظاهرية الفوز على أهلي الخليل.