تشيلسي يخطط لضم لاعب سابق في برشلونة

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو، لاعب نادي برشلونة الإسباني سابقاً ونادي وولفرهامبتون الإنجليزي حالياً لتعويض المُصاب رييس جيمس.

ويعاني جيمس، اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، من إصابة في الركبة، تعرض لها أمام ميلان الإيطالي في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي، وتضرر مستوى تشيلسي منذ ذلك الحين، لاسيما أن جيمس أثبت نفسه كواحد من أكثر المدافعين تطورًا في أوروبا، ومن أفضل اللاعبين الشباب في المواسم الأخيرة، وكان الاختيار الأول في مركز الظهير الأيمن لمدرب المنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، لدخول كأس العالم قطر 2022، قبل أن يتعرض للإصابة.

ولا يمتلك تشيلسي ظهيرًا يمكنه أن يحقق ما يفعله جيمس في الشقين الهجومي والدفاعي، ولذلك، قد يعمد المدرب هاري بوتر لإصلاح ذلك في نافذة الانتقالات في يناير/ كانون الثاني المقبل، ووفقاً لتقارير صحفية نشرها موقع "إكسبرس" فإن سيميدو من الخيارات المتاحة فعليا للانضمام إلى كتيبة بوتر.

ولعب سيميدو 75 مباراة مع وولفرهامبتون منذ انضمامه من صفوف فريق برشلونة في صفقة قُدرت بـ37 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، وقد ظهر اللاعب البرتغالي الدولي بشكل أساسي في الولفز تحت قيادة المدربَين البرتغاليَين نونو سانتو وبرونو لاغ.

المصدر / وكالات