حملات عربية لدعم فلسطين ورفع أعلامها خلال كأس العالم 2022

دشّن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حملة لرفع الأعلام الفلسطينية بشكل واسع خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، واستغلال المناسبة من أجل تسليط الأضواء بشكل أكبر على القضية الفلسطينية.

ودعت الحملة أيضا إلى مقاطعة شركة "بوما" الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والتي ترعى عدد من المنتخبات المشاركة.

وغردت مجموعة "شباب قطر ضد التطبيع" داعية "لحمل الأعلام الفلسطينية وإبرازها بشكل واسع في الملاعب وحولها وفي الشوارع وفوق السيارات والبيوت في قطر طيلة أيام كأس العالم".

ومن جانبها، نشرت حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس" (BDS) محتوى تغريدة "شباب قطر ضد التطبيع" عبر حسابها.

كما حثّ حساب مقاطعة إسرائيل على اغتنام فرصة تنظيم كأس العالم في قطر، وتكثيف الدعوة لمقاطعة شركة "بوما" الألمانية للمعدات الرياضية، التي وصفتها الحركة بـ"المتواطئة في جرائم العدوّ الإسرائيليّ بحق الشعب الفلسطيني".

ولاقت الخطوة تفاعلا كبيرا من المغردين العرب، من الذين عبّروا عن دعمهم للفكرة، وثمّنوا مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تدعم القضية الفلسطينية.

كما تضامن معها المعلق في قنوات "بي إن سبورت" الجزائري حفيظ الدراجي، بتغريدة عبر حسابه على تويتر.

بينما دعا آخرون إلى مواجهة "العقوبات" التي قد يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال رفع المنتخبات العربية العلم الفلسطيني، وأشاروا إلى ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بقضايا أخرى كحرب أوكرانيا.

المصدر / وكالات