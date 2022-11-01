فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"محمد التلباني" يلتحق بزوجته وأطفاله شهيدًا

"أوروبيون لأجل القدس": انتهاكات الاحتلال شهدت تصاعدًا بأكتوبر الماضي

عقوبات جديدة.. إيقاف مدرب وثلاثة لاعبين

مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب بيت لحم

البرغوثي: احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء تعدٍّ سافر على الكرامة الإنسانية

حفل إشهار بغزة لكتاب "الأسرى يتحدثون عن معاناتهم"

40 معتقلا سياسياً في سجون السلطة بالضفة الغربية

الاتحاد الآسيوي يعتمد فلسطيني جديد مراقبا دوليا

"الميزان" يُطالب بإلغاء مرسوم عباس لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية

مرفق الكشف.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بدوري كرة اليد

عقوبات جديدة.. إيقاف مدرب وثلاثة لاعبين

01 نوفمبر 2022 . الساعة 16:31 بتوقيت القدس
...

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد عن رزمة عقوبات بعد انتهاء مباراة خدمات البريج والصلاح، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين وتوج على أثرها البريج بلقب دوري كرة اليد.

وقرر الاتحاد إيقاف مدرب الصلاح مروان الزهار سنة ميلادية، وتنحيته عن منصب مدرب المنتخب الوطني بالإضافة لفرض غرامة مالية بقيمة 300 دولار، كما تم منع جمهور خدمات البريج من مرافقة الفريق لمباراة واحدة بسبب الإعتداء على لاعب الصلاح.

كما وأوقفت اللجنة لاعبَي نادي الصلاح إبراهيم وبلال أحمد صباح، الأول 7 مباريات، والثاني 3 مباريات، مع فرض غرامة مالية عليهما بقيمة 250 دولارًا، وكذلك زميلهما اللاعب خالد ريان لـ3 مباريات، غرامة مالية قدرها 100 دولار.

وتعادل الفريقان في المباراة، وتُوّج على إثرها خدمات البريج باللقب، بعد وصوله لـ22 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #عقوبات #دوري كرة اليد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة