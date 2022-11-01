عقوبات جديدة.. إيقاف مدرب وثلاثة لاعبين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد عن رزمة عقوبات بعد انتهاء مباراة خدمات البريج والصلاح، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين وتوج على أثرها البريج بلقب دوري كرة اليد.

وقرر الاتحاد إيقاف مدرب الصلاح مروان الزهار سنة ميلادية، وتنحيته عن منصب مدرب المنتخب الوطني بالإضافة لفرض غرامة مالية بقيمة 300 دولار، كما تم منع جمهور خدمات البريج من مرافقة الفريق لمباراة واحدة بسبب الإعتداء على لاعب الصلاح.

كما وأوقفت اللجنة لاعبَي نادي الصلاح إبراهيم وبلال أحمد صباح، الأول 7 مباريات، والثاني 3 مباريات، مع فرض غرامة مالية عليهما بقيمة 250 دولارًا، وكذلك زميلهما اللاعب خالد ريان لـ3 مباريات، غرامة مالية قدرها 100 دولار.

وتعادل الفريقان في المباراة، وتُوّج على إثرها خدمات البريج باللقب، بعد وصوله لـ22 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين