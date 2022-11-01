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الاتحاد الآسيوي يعتمد فلسطيني جديد مراقبا دوليا

01 نوفمبر 2022 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
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الفلسطيني محمود قراقرة

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 47 مراقب دولي جديد، بينهم فلسطيني ليكون المراقب الدولي الفلسطيني الثاني في قائمة مسابقات الاتحاد الآسيوي، للإشراف على المباريات التي ينظمها سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية.

واختار الاتحاد الآسيوي الفلسطيني محمود قراقرة وهو لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم بالضفة الغربية، ضمن قائمة المراقبين الجدد، ليكون الفلسطيني الثاني بين مراقبين الاتحاد الآسيوي بعد علي جبريل.

وجاء اعتماد قراقرة بعد مشاركته في "سيمنار" مراقبي الاتحاد الآسيوي الذي انعقد في دبي بدولة الإمارات خلال شهر سبتمبر الماضي، بمشاركة 47 مراقبا مستجدا، يمثلون 18 اتحاداً وطنياً من منطقة غرب آسيا وبعض الاتحادات الوطنية الأخرى.

ويحمل قراقرة درجة الماجستير الدولي في القانون الرياضي- الإدارة الرياضية وإنسانيات الرياضة FIFA Master.

ويعد قراقرة ثاني فلسطيني يتم اعتماده مراقبا دوليا بعد جبريل الذي تم اعتماده منذ عام 2013، قبل أن يتم اعتماده مراقباً لمباريات تصفيات كأس العالم 2018، حيث أشرف على أكثر من 100 مباراة في مختلف مسابقات الاتحاد الآسيوي.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاتحاد الآسيوي #الفلسطيني محمود قراقرة #محمود قراقرة #لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم

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