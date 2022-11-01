مرفق الكشف.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022.

وأوضحت أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة والرابعة من كشف المسافرين رقم (36/2022)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (42/2022).

ونبهت على المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأوضحت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (36/2022)

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (42/2022)

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المصدر / فلسطين أون لاين