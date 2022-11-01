فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الميزان" يُطالب بإلغاء مرسوم عباس لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية

مرفق الكشف.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

أبو محفوظ: شعبنا يدرك أن المقاومة هي الطريق لعودة اللاجئين

أوقاف الوسطى تُكرم 123 حافظًا وحافظةً للقرآن

مطلوب موظف مشتريات ولوجستيات للعمل في مركز العمل التنموي

بلدية رفح تكرم طواقم الإنقاذ والإسعاف مع نهاية موسم الاصطياف

مستوطنون يهاجمون نسوة يقطفن الزيتون في نابلس

تقرير: 84 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أكتوبر المنصرم

"هيئة الأسرى": 3 فتية تعرّضوا للاعتداء الوحشي أثناء اعتقالهم

مسيرة للأطر الطلابية في غزة نصرة لعرين الأسود والمقاومة بالضفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مرفق الكشف.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

01 نوفمبر 2022 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
...
معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع جمهورية مصر العربية (أرشيف)

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022.

وأوضحت أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة والرابعة من كشف المسافرين رقم (36/2022)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (42/2022).

ونبهت على المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأوضحت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (36/2022)

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (42/2022)

للتسجيل والاستعلام 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#معبر رفح #مسافرين #آلية السفر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة