أبو محفوظ: شعبنا يدرك أن المقاومة هي الطريق لعودة اللاجئين

أكد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، أن تصاعد العمل الفلسطيني المقاوم في القدس والضفة المحتلتين ضد الاحتلال ومستوطنيه، دليل على أن "شعبنا الفلسطيني يدرك أن المقاومة هي الطريق لتحرير فلسطين وعودة اللاجئين".

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وقال في تصريح صحفي مكتوب، اليوم الثلاثاء، إن "مقاومة وصمود شعبنا الفلسطيني في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس والضفة وقطاع غزة، هي رسالة واضحة على أن شعبنا يرفض تصريح بلفور وجميع المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع: إن "مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، تحتاج إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية والاتفاق على برنامج نضالي قائم على التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية ومقاومة الاحتلال بكافة أشكالها".

وجدد تأكيده على أن بريطانيا تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن تصريح بلفور، وما نتج عنه من تهجير الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه، وما تبعها من نكبات عبر 105 سنوات من عمر هذا التصريح.

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وطالب بريطانيا بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني عن تصريح بلفور، وتحمل مسؤولياتها في إعادة الحق إلى أهله وتعويض الشعب الفلسطيني عن التبعات الكارثية لهذا التصريح.

وختم بالقول: "في ذكرى تصريح بلفور محطة يجدد بها شعبنا الفلسطيني رفضه لهذا التصريح المشؤوم، ويؤكد مضيه في مسيرة المقاومة حتى استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته الفلسطينية على كامل التراب وعاصمتها القدس".

المصدر / فلسطين أون لاين