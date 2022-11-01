مطلوب موظف مشتريات ولوجستيات للعمل في مركز العمل التنموي

مركز العمل التنموي / معاً هو مؤسسة فلسطينية أهلية تنموية مستقلة وغير ربحية، تأسست في مدينة القدس عام 1989، لديها فروع في الضفة الغربية وقطاع غزة. يسعى المركز لتنمية وتطوير المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه، من خلال العمل على العديد من البرامج والمشاريع التي تساهم في الرؤية التنموية الفلسطينية العامة. كما يعمل المركز بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الأهلية والجهات المختلفة كآلية عمل أساسية في مختلف المشاريع والبرامج حيث يؤمن المركز بضرورة خلق مبادرات مستقلة تعتمد على الذات تؤدي إلى تنمية الموارد البشرية من أجل التنمية المستدامة، والتي تتضمن قيم الاكتفاء والتمكين الذاتي وعليه يعلن مركز العمل التنموي – معا عن توفر شاغر موظفـ/ـة مشتريات ولوجستيات ضمن دائرة المشتريات والشؤون اللوجستية (فرع غزة) وفقا للمعطيات أدناه:

- المسمى الوظيفي: موظفـ/ـة مشتريات ولوجستيات

- طبيعة العقد: سنوي

- مكان العمل: مكتب غزة وما يتطلبه من عمل ميداني داخل محافظات قطاع غزة

- المسؤول المباشر: مدير المشتريات والشؤون اللوجستية

الأهداف الوظيفية: تطبيق السياسات والأنظمة والاجراءات المتعلقة بنظام المشتريات والشؤون اللوجستية، والتي وردت في دليل المشتريات، وحفظ كافة المستندات والسجلات والملفات المتعلقة بهذا المجال، والمساعدة في انجاز العمل الخاص بجميع مشتريات المركز والمشاريع التي يتم تنفيذها بأعلى درجات المهنية والكفاءة والفاعلية من خلال العمل الجماعي مع مدير وحدة المشتريات ومدراء المشاريع.

المهام والمسؤوليات:

- القيام بجدولة المشتريات الخاصة بالمشاريع ومواعيد استلامها، والمشاركة مع مدير المشتريات ومدراء المشاريع في متابعة استلام التوريدات / الخدمات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير وفقا لتقديرات المسؤول المباشر.

- تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالموردين ومقدمي الخدمات وفقا لسياسات وإجراءات المركز

- المشاركة في تجهيز عروض الأسعار والعطاءات ومتابعة العملية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام المؤسسة وتحت اشراف مدير الدائرة.

- اعداد أوامر الشراء-التوريد- العقود ومحاضر الشراء المختلفة ومتابعة توقيع العقود من الموردين و مزودي الخدمات وفقا للأصول.

- القيام بمراجعة المعاملات والتأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة وفق سياسات المركز قبل رفعها الى الدائرة المالية.

- الاشراف على متابعة بعض الامور اللوجستية في المكتب مثل متابعة حركة السيارات – صيانة المعدات والأثاث – متابعة المخازن، .... الخ.

- متابعة أرشفة الوثائق المتعلقة بعمل الدائرة (أرشفة ورقية والكترونية)

- الالتزام واحترام القوانين والأنظمة الداخلية للمركز.

- المحافظة على سمعة المركز والدفاع عنه والدعاية له والعمل على نشر أهداف المركز ورسالته التنموية.

- القيام بأي مهام أخرى ذات العلاقة بعمل الدائرة تحت اشراف ومتابعة المسؤول المباشر.

متطلبات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/ المالية او أي مجال ذو علاقة.

- خبرة سابقة في اجراءات الشراء والشؤون اللوجستية لا تقل عن 3 سنوات.

- مهارات عالية في التنظيم وادارة الوقت.

- الدقة والالتزام بالوقت وبالمواعيد المحددة ومراعاة التفاصيل الخاصة ببنود المشتريات.

- التمكن من اللغتين العربية والانجليزية محادثة وكتابة.

- المعرفة بسياسات واجراءات عمليات الشراء والتوريد.

- القدرة العالية على استخدام برامج الحاسوب المختلفة.

- الاستعداد للعمل ضمن وكجزء من فريق العمل.

- القدرة على العمل تحت ضغوط العمل المختلفة.

- مهارات اتصال وتواصل متميزة.

- انتماء عالي للعمل الأهلي والدفاع عن دور المؤسسات الأهلية في بناء المجتمع المدني.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال اتباع الخطوات التالية/

1- تحميل طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )، ويجب أن يكون على جهازك برنامج الوورد حتى تستطيع تعبئة الطلب.

2- تعبئة البيانات المطلوبة على الرابط التالي:

https://forms.gle/B5vUuLD77YQYz5py7

3- ارفاق طلب التوظيف ضمن البيانات المطلوبة في الرابط رقم 2.

4- يعتبر الطلب غير مستوف للشروط في حال لم يتم تحميل طلب التوظيف الموضح في النقطة رقم (1).

5- آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الثلاثاءالموافق 08 نوفمبر 2022