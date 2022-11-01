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بلدية رفح تكرم طواقم الإنقاذ والإسعاف مع نهاية موسم الاصطياف

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بلدية رفح تكرم طواقم الإنقاذ والإسعاف مع نهاية موسم الاصطياف

01 نوفمبر 2022 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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تكريم طواقم الإنقاذ والإسعاف مع نهاية موسم الاصطياف

كرمت بلدية رفح طواقم الإنقاذ والإسعاف الذين عملوا ضمن فريق الإنقاذ البحري على شاطئ محافظة رفح خلال موسم 2022م، تقديرًا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على سلامة المصطافين.

وشكر رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي خلال حفل نظمته البلدية على شاطئ بحر رفح، جهود الفريق التي أسهمت في الخروج من موسم الاصطياف هذا العام بدون حالات وفاة.

وشارك في الحفل عدد من مدراء الدوائر في بلدية رفح، ووفد من وزارة الحكم المحلي يرأسه مسؤول ملف الإنقاذ البحري فيها أ. علاء أبو سمعان، ووفد من جهاز الشرطة البحرية يرأسه المقدم محمد النيرب، ومشرف طاقم الإنقاذ البحري برفح عمر صيدم، ومشرف فريق الإسعاف والطوارئ  زياد فرحات.

وأوضح الصوفي أن البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية هيأت الظروف المناسبة لعمل المنقذين وعززت الطواقم بنقطة إسعاف على الشاطئ للتعامل السريع مع الحالات الطارئة، لافتًا أن 60 منقذًا ومسعفًا عملوا كفريق واحد يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، طيلة موسم الاصطياف.

وأشار إلى أن طواقم بلدية رفح نفذت أعمال صيانة وتأهيل لأبراج الإنقاذ البحري على شاطئ بحر المدينة، شملت أعمال ترميم وصيانة ودهان وتركيب لوحات ترقيم للأبراج.

وقال رئيس البلدية: "خصصنا نقطة إسعاف مجهزة بمعداتها كاملة على الشاطئ خلال الموسم الحالي بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن جهود البلدية المبذولة لتعزيز طواقم الإنقاذ البحري".

وأضاف: "عملت طواقمنا على تنظيم الاستراحات على شاطئ البحر لتوسيع مساحات الاصطياف العامة، وتركيب مظلات مفتوحة، وزيادة مستوى الإضاءة من خلال تركيب كشافات إنارة جديدة في شارع الرشيد على طول الشاطئ ".

وأعلن الصوفي عن انتهاء موسم الاصطياف مع نهاية أكتوبر، والذي بدأ مطلع مايو واستمر خمسة أشهر، داعيًا المواطنين إلى تجنب السباحة في البحر نظرًا لعدم وجود منقذين بعد نهاية موسم الاصطياف.

بدوره، أوضح صيدم أن الطواقم العاملة تعاملت مع 950 حالة إنقاذ على شاطئ محافظة رفح، قائلا: "بحمد الله تعالى اختتمنا موسم الاصطياف بدون حوادث أليمة أو حالات وفاة".

وقدم رسالة شكر وتقدير للمنقذين والمسعفين لجهودهم المبذولة للحفاظ على أرواح المواطنين خلال الموسم.

وثمن صيدم جهود بلدية رفح في تذليل جميع العقبات التي واجهت عمل فريق الإنقاذ، والتي كان أبرزها إزالة التعديات على الشاطئ، وتوفير نقطة إسعاف وطوارئ مجهزة بسيارة إسعاف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بلدية رفح #موسم الاصطياف #تكريم طواقم الإنقاذ والإسعاف

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