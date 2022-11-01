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مستوطنون يهاجمون نسوة يقطفن الزيتون في نابلس

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مستوطنون يهاجمون نسوة يقطفن الزيتون في نابلس

01 نوفمبر 2022 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، على عدد من النسوة أثناء قطفهن ثمار الزيتون في أراضي قريوت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريح صحفي، أنّ مستوطنين هاجموا نسوة كن يقطفن الزيتون، في محاولة لسرقة المحصول، وقامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من الأهالي الذين هبوا لنجدتهن، في منطقة الصنعة في الجهة الغربية من بلدة قريوت.

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وأشار إلى أنّ بلدة قريوت تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات المستوطنين التي تطال المواطنين والأراضي وسرقة ثمار الزيتون.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

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ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #مستوطنون #موسم الزيتون #قاطفي الزيتون

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