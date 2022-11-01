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مسيرة للأطر الطلابية في غزة نصرة لعرين الأسود والمقاومة بالضفة

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بالفيديو مسيرة للأطر الطلابية في غزة نصرة لعرين الأسود والمقاومة بالضفة

01 نوفمبر 2022 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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جانب من مسيرة الأطر الطلابية نصرة لعرين الأسود والمقاومة في الضفة

نظّمت الأطر الطلابية بغزة، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة نصرة لعرين الأسود، والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وشارك في المسيرة المئات من الطلبة، والذين رفعوا رايات عرين الأسود، والأعلام الفلسطينية، مرددين الهتافات الداعمة للعرين والمؤيدة لجهادهم ومقاومتهم، فيما ارتدى عدد منهم اللباس العسكري وعصائب العرين على رؤوسهم. 

وفي كلمة نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاني الثوابتة، إن المسيرة المنظمة انتصار لكل المقاومين على امتداد وطننا في الضفة.

وشدّد الثوابتة على أن المقاومة مستمرة حتى دحر المحتل، مشيرا إلى أن الجيل الحالي امتداد لحركة التحرر الفلسطينية.

وأشار إلى أن ما يجري في القدس والضفة هو امتداد طبيعي لكفاحنا الوطني"، مؤكدا "أن الشباب الثائر في الضفة بإمكاناتهم البسيطة بحاجة لتشكيل جبهة المقاومة الفلسطينية لنضمن استمرار الاشتباك في كل مواقع فلسطين".

وطالب الثوابتة أبطال عرين الأسود إلى الحذر من احتوائهم، مطالبا في السياق بضرورة الإفراج الفوري عن المقاوم مصعب اشتية من سجون السلطة.

وشدّد على أن "هذه المعركة في الضفة ليس كفاح نابلس وحدها أو جنين وحدها بل هي تعبير عن معركة الكل الفلسطيني في الداخل والشتات وفي غزة والضفة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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