الطيراوي يُصرّح بشأن قرصنة وثائق لجنة التحقيق باغتيال عرفات

أصدر اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس لجنة التحقيق الوطنية الخاصة باغتيال ياسر عرفات، صباح اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً مهما بخصوص ما تناقلته مواقع التوصل حول قرصنة وثائق تابعة للجنة التحقيق الخاصة باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال الطيراوي في بيانه، اليوم الثلاثاء، إن الوثائق سرية لضمان سلامة سير التحقيق لحين الوصول إلى الحقيقة الكاملة، التي حينها ستقدم اللجنة تقريراً تفصيلياً بخصوص التحقيق حسب الأصول الرسمية.

وأضاف: بأن الهجمة المشبوهة والتي يقف وراءها أعوان الاحتلال بالتأكيد التي يتعرض لها اللواء الطيراوي منذ ما يزيد على الشهرين بخصوص التسريبات المفبركة ليست صدفة ولا عبثاً، وإنما هي هجمة منظمة ومبرمجة تهدف إلى اغتيال سمعة اللواء الطيراوي السياسية ومصداقيته، وضرب عمل لجنة التحقيق ومنعها من الوصول إلى الحقيقة الكاملة من جهة، ومن جهة أخرى ضرب مصداقية الشرفاء والوطنيين أعضاء اللجنة الذين عملوا بصمت وهدوء ومثابرة لعدة سنوات محافظين على سرية التحقيق بشكل حديدي، ومنع القابضين على جمر الوطنية من التمكن من استكمال عملهم في السياق الوطني العام".

وأشار الطيراوي بأنه كان يأمل من الإخوة قادة الأجهزة الأمنية إبداء اهتمامهم من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية اللجنة وأعضائها ورئيسها وكوني عضواً في اللجنة المركزية أن يتصل بي أحداً منهم للسؤال عن الموضوع بصفته يقع تحت سياق مهمتهم في الحفاظ عليه وصونه من العبث كما يحافظون على مستنداتهم وأوراقهم الرسمية في الأجهزة الأمنية من أي عبث أو قرصنة لأن الأجهزة الأمنية تملك الوسائل الكفيلة بكشف من يحاول قرصنة المواقع الخاصة في المؤسسات الوطنية، "علماً بأنني ومنذ بداية التسريبات اتصلت بأحد قادة المؤسسة الأمنية وأرسل لي خبراء ولكن لم يرد لي جوابا بالخصوص حتى اللحظة".

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وأهاب الطيراوي بقادة المؤسسة الأمنية المختصة (المخابرات والأمن الوقائي) "بصفتهم الوطنية والمهنية" أن يباشروا بالتحقيق بهذه القضية وكشف من يقف وراءها، وسيكون كل العاملين والموظفين والأعضاء والوثائق تحت تصرف الأمن.

وأكد بأنه من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقه، فإنه سيتابع بكل الطرق عملية القرصنة تلك وتقديم مقترفيها من خلال القضاء الفلسطيني للمحاكمة، وقال بأنه لن يفلت هؤلاء من العقاب لأنهم يحاولون ضرب عمل اللجنة من خلال إفشاء سرية عملها بالشكل المتبع على طريقة قطعة قطعة لتفريغ عملها من مضمونه، الأمر الذي لن يتحقق لهم أبداً.

وتداول مؤخرًا محاضر تحقيق مع شخصيات أبرزها روحي فتوح وأكرم هنية ونبيل أبو ردينة والراحل أحمد عبد الرحمن، بشأن وفاة الرئيس الشهيد عرفات.

وسادت مؤخرا علاقة قطيعة وخلافات حادة بين الطيراوي ورئيس السلطة محمود عباس، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المعين من قبل عباس، وقد تم عزل الطيراوي من منصبه.

ويرجح مراقبون كثر بأن الشيخ يعمل جاهدا لعزل الطيراوي من مناصبه وتجميد عمله التنظيمي، أسوة بالقيادات الأخرى، وهو ما أكده القيادي بحركة فتح ناصر القدوة مؤخرا.

المصدر / فلسطين أون لاين