وظائف شاغرة في سيتي ماركت بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن City Market سيتي ماركت بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظفين

الوظائف المطلوبة

1- موظف / مساعد كاشير .

2- موظف / قسم الأجبان .

3- موظف/ قسم المنظفات .

4- موظف / خدمات لوجستية ( عامل نظافة )

ضمن الشروط التالية /

- خبرة لا تقل عن عام في أي مجال من المجالات المطلوبة

- أن يكون من سكان مدينة غزة

- أن لا يزيد العمر عن 25 عامًا

طريقة التسجيل

- لمن تنطبق عليه الشروط إرسال السيرة الذاتية على رقم واتس (0593355562)

- آخر موعد للتقديم للوظيفة 3/11/2022

- العنوان : غزة، مفترق الصحابة، شارع بور سعيد