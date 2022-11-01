وظائف شاغرة في سيتي ماركت بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن City Market سيتي ماركت بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظفين
الوظائف المطلوبة
1- موظف / مساعد كاشير .
2- موظف / قسم الأجبان .
3- موظف/ قسم المنظفات .
4- موظف / خدمات لوجستية ( عامل نظافة )
ضمن الشروط التالية /
- خبرة لا تقل عن عام في أي مجال من المجالات المطلوبة
- أن يكون من سكان مدينة غزة
- أن لا يزيد العمر عن 25 عامًا
طريقة التسجيل
- لمن تنطبق عليه الشروط إرسال السيرة الذاتية على رقم واتس (0593355562)
- آخر موعد للتقديم للوظيفة 3/11/2022
- العنوان : غزة، مفترق الصحابة، شارع بور سعيد