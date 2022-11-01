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وظائف شاغرة في سيتي ماركت بمدينة غزة

01 نوفمبر 2022 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن City Market سيتي ماركت بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظفين

الوظائف المطلوبة

1- موظف / مساعد كاشير .

2- موظف / قسم الأجبان .

3- موظف/ قسم المنظفات .

4- موظف / خدمات لوجستية ( عامل نظافة )

ضمن الشروط التالية /

- خبرة لا تقل عن عام في أي مجال من المجالات المطلوبة

- أن يكون من سكان مدينة غزة

- أن لا يزيد العمر عن 25 عامًا

طريقة التسجيل

- لمن تنطبق عليه الشروط إرسال السيرة الذاتية على رقم واتس (0593355562)

- آخر موعد للتقديم للوظيفة 3/11/2022

- العنوان : غزة، مفترق الصحابة، شارع بور سعيد

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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