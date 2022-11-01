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انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر

01 نوفمبر 2022 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر

انطلقت في الجزائر، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين، والتي وصفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقوله: إن "قمة الجزائر هي قمة فلسطين".

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وتأتي القمة العربية في الجزائر بعد توقف نحو ثلاث سنوات حيث كان مقررا عقدها في آذار/ مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لجائحة "كورونا"، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة عام 2005.

وعقدت آخر قمة عربية اعتيادية في تونس عام 2019 وهي القمة العربية الدورية الثلاثون والتي ترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

المصدر / وكالات
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