الاحتلال يعتقل أربعة صيادين في "بحر غزة"

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة صيادين خلال عملهم قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال فتحوا النار صوب قاربي صيد كان على متنهما أربعة صيادين قبل أن تعتقلهم وتستولي على المركبين، وهم: زايد زكي طروش، رجب خالد أبو ريالة، عبد الرحمن توفيق أبو ريالة، ومحمد جمال طلبة.

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ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

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وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.



وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين