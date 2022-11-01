عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

صور| مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال#الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/p4joSCS0e7 — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 1, 2022

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

شاهد | مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال#الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/jzBopjtjvc — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 1, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين