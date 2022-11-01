الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في القدس ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من مدينتي القدس، ورام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كُلًّا من، محمد مطير، إبراهيم الكسبة، وعلي السقا، من مخيم قلنديا بمدينة القدس المحتلة.

أما في رام الله، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة دير غسانة شمال غرب رام الله،وهما: محمد جمال الشعيبي (27 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وسرقة مبلغ مالي، والشاب محمد الخصيب.

والشعيبي وحيد أهله، وتعاني والدته من فشل في وظائف الرئة حيث تلازمها أنبوبة الأكسجين.

يشار إلى تصاعد أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 26 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أصيب خلالها مستوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين