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ميسي في بابجي موبايل: ألعاب الفيديو جزء من حياتي

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ميسي في بابجي موبايل: ألعاب الفيديو جزء من حياتي

01 نوفمبر 2022 . الساعة 06:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفيةس

أعلنت لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE عن شراكتها الجديدة مع نجم كرة القدم ليونيل ميسي، التي من خلالها ستجلب ميسي إلى أحد ألعابها.

وستحتفل ببجي موبايل قريبًا كجزء من تحديث إصدار 2.3 في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بمسيرة لاعب كرة القدم الأرجنتيني، حيث ستجلب النجم إلى أجهزة اللاعبين في جميع أنحاء العالم وستكون لعبة باتل رويال Battle Royal الوحيدة التي تتعاون رسميًا مع ميسي.

"جزء من حياتي"

وقال ميسي: "لطالما كانت ألعاب الفيديو جزءًا كبيرًا من حياتي، فأنا أجدها مفيدة للاسترخاء والاستمتاع بوقتي خارج أوقات التدريب وللتواصل مع زملائي وأصدقائي وعائلتي. ولعبة ببجي موبايل ممتعة للغاية وأنا من ضمن ملايين المعجبين بها في جميع أنحاء العالم. وأشعر بالفخر بتعاوننا وأرغب بدعوة جميع اللاعبين للانضمام إليّ في ببجي موبايل".

"محظوظون"

من جانبه، قال فينسينت وانغ، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل لدى شركة تنسنت جيمز: "نحن محظوظون للغاية لانضمام نجم رياضي عالمي إلى ببجي موبايل. ولأننا نعلم أنّ العديد من لاعبي ببجي موبايل هم من عشاق كرة القدم أيضًا، لا يسعنا الانتظار للاحتفال بهذه الرياضة في اللعبة ونشر أجواء الكرة بين جماهير اللعبة الجُدد".

ويُعد ميسي أحد أهم لاعبي كرة القدم، ويراه الكثيرون على نطاق واسع أنه أحد أعظم اللاعبين في العالم.

وتمكن من الفوز بالكرة الذهبية 7 مرات والحذاء الذهبي الأوروبي ست مرات. وهو معروف أيضًا بجهوده الخيرية في قضايا الأطفال العالمية مثل عمله مع اليونيسيف.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#ميسي #شراكة #PUBG MOBILE

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