هذه مواصفات حاسب "Xiaomi" المنافس لحواسب آبل

كشفت شركة "شاومي" الصينية، عن أحدث تشكيلة هواتف ذكية لها "ريدمي نوت 12"، ‏والتي تتضمن هاتفا يتسم بفترة شحن قياسية غير مسبوقة.

ويتمتع الهاتف الجديد "ريدمي نوت 12 ديسكافيري إديشن" بقدرة هائلة تصل إلى 210 وات "هايبر تشارج"، ويتم التحكم في هذه الميزة من خلال 3 شرائح شحن سريعة بقوة 100 وات، والتي تقوم بشحن بطارية الهاتف التي تبلغ قوتها 4300 مللي أمبير في الساعة بالكامل خلال 9 دقائق فقط، وفقا لبيان رسمي من "شاومي".

كما كشفت الشركة عن الحاسوب المحمول الجديد شاومي بوك أير " Xiaomi Book Air 13"، كان من أبرز المنتجات الجديدة، والذي يقدم العديد من الميزات المتقدمة.

وكانت بعض مواقع الإنترنت سرّبت مواصفات الحاسب الجديد "Xiaomi Book Air 13" الذي طرحته "Xiaomi" ليكون منافسا لحواسب "Air" التي تطرحها آبل.

ويتميز الحاسب بهيكل نحيف مصنوع من الألومينيوم سماكته 12 ملم فقط، ليكون أنحف الهواتف التي تطلقها الشركة وأخفها وزنا.

ويحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 13.3 بوصة، أبعادها "16:10"، ودقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ومعدل تحديثها 60 هيرتزا.

ويزود بمعالجات Core-i5 وCore-i7 من الجيل الثاني عشر الحديث، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت و 1 تيرابايت، كما سيجهز بمنافذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

المصدر / وكالات