الفريق الأقل إنفاقاً .. الأفضل نتائج في الدوري الممتاز

غزة / مؤمن الكحلوت:

يعيش نادي الهلال الرياضي أفضل فتراته، في ظل النتائج الرائعة التي يُحققها الفريق، في بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ويحتل الفريق المركز الثالث على سلم جدول الترتيب، برصيد "13" نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن صاحب المركز الأول شباب رفح.

وحقق الفريق 3 انتصارات وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراة واحدة فقط، وهو ثالث أقوي خط هجوم، وثاني أفضل خط دفاع.

ويُعتبر الهلال أقل الأندية في الدرجة الممتازة إنفاقاً للمال، وكذلك جلباً للاعبي التعزيز، حيث لا تتجاوز قيمة عقود جميع اللاعبين، والجهاز الفني والإداري مبلغ 42 ألف دولار في الموسم الواحد.

ويعتمد نادي الهلال على لاعبيه من أبناء النادي بشكل كبير، حيث اكتفى بالتعاقد مع اللاعبين محمد أبو عمران وطلال جندية، وجدد عقد اللاعب سامي الداعور.

ولا تتجاوز قيمة عقد أعلى لاعب في الفريق مبلغ الـ3500 دولار، كما يُعتبر راتب مدربه حازم الوزير الأقل أجراً بين مدربي الدرجة الممتازة، ويُقدم نتائج مميزة مع فريقه.

ويُعول النادي على الروح القتالية والإنتماء لدى لاعبيه، والتي تكون السبب الرئيسي لتحقيق الفوز في معظم المباريات.