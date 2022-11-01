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إنستغرام تبحث انقطاع الخدمة مع تعليق آلاف الحسابات

01 نوفمبر 2022 . الساعة 01:58 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

تبحث إنستغرام مشكلة منعت الآلاف من مستخدميها من الوصول إلى منصة مشاركة الصور إذ شكا العديد منهم من تعليق حساباتهم.

وقالت إنستغرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز على حسابها على تويترأمس الاثنين "ندرك أن بعضكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حسابه على إنستغرام. نحن ننظر في هذا الأمر ونعتذر عن الإزعاج".

ولم يعلق متحدث باسم إنستغرام على مسألة تعليق الحسابات. وكتب عدد من مستخدمي المنصة على تويتر أن إنستغرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة.

وتأثر في وقت سابق اليوم ما يقرب من ثلاثة آلاف مستخدم، وفقا لموقع داون ديتكتور الذي يتتبع الانقطاعات، غير أن هذا الانقطاع ربما أثر على عدد أكبر بكثير من المستخدمين.

وتراجع سهم ميتا بنحو خمسة بالمئة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#إنستغرام #ميتا #إنقطاع

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