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تقرير البرنامج الكامل لمباريات كأس العالم 2022

01 نوفمبر 2022 . الساعة 00:28 بتوقيت القدس
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في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر (بتوقيت فلسطين):

دور المجموعات

- الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر:

* المجموعة الأولى:

(18,00) قطر - الإكوادور (البيت)

- الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(18,00) السنغال - هولندا (الثمامة)

* المجموعة الثانية:

(15,00) إنجلترا - إيران (خليفة)

(21,00) الولايات المتحدة - ويلز (أحمد بن علي)

- الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(12,00) الأرجنتين - السعودية (لوسيل)

(18,00) المكسيك - بولندا (974)

* المجموعة الرابعة:

(15,00) الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية)

(21,00) فرنسا - أستراليا (الجنوب)

- الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

(15,00) ألمانيا - اليابان (خليفة)

(18,00) إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة)

* المجموعة السادسة:

(12,00) المغرب - كرواتيا (البيت)

(21,00) بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)

- الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة السابعة:

(12,00) سويسرا - الكاميرون (الجنوب)

(21,00) البرازيل - صربيا (لوسيل)

* المجموعة الثامنة:

(15,00) الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)

(18,00) البرتغال - غانا (974)

- الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(15,00) قطر - السنغال (الثمامة)

(18,00) هولندا - الإكوادور (خليفة)

* المجموعة الثانية:

(12,00) ويلز - إيران (أحمد بن علي)

(21,00) إنجلترا - الولايات المتحدة (البيت)

- السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(15,00) بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)

(21,00) الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)

* المجموعة الرابعة:

(12,00) تونس - أستراليا (الجنوب)

(18,00) فرنسا - الدنمارك (974)

- الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

(12,00) اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي)

(21,00) إسبانيا - ألمانيا (البيت)

* المجموعة السادسة:

(15,00) بلجيكا - المغرب (الثمامة)

(18,00) كرواتيا - كندا (خليفة)

- الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة السابعة:

(12,00) الكاميرون - صربيا (الجنوب)

(18,00) البرازيل - سويسرا (974)

* المجموعة الثامنة:

(15,00) كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)

(21,00) البرتغال - الأوروغواي (لوسيل)

الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(17,00) الإكوادور - السنغال (خليفة)

(17,00) هولندا - قطر (البيت)

* المجموعة الثانية:

(21,00) إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)

(21,00) ويلز - إنجلترا (أحمد بن علي)

- الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(21,00) بولندا - الأرجنتين (974)

(21,00) السعودية - المكسيك (لوسيل)

* المجموعة الرابعة:

(17,00) أستراليا - الدنمارك (الجنوب)

(17,00) تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)

- الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر

* المجموعة الخامسة:

(21,00) اليابان - إسبانيا (خليفة)

(21,00) كوستاريكا - ألمانيا (البيت)

* المجموعة السادسة:

(17,00) كندا - المغرب (الثمامة)

(17,00) كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)

- الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر

* المجموعة السابعة:

(21,00) صربيا - سويسرا (974)

(21,00) الكاميرون - البرازيل (لوسيل)

* المجموعة الثامنة:

(17,00) غانا - الأوروغواي (الجنوب)

(17,00) كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)

دور الـ16

- السبت 3 كانون الاول/ديسمبر

المباراة 49 (17,00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)

المباراة 50 (21,00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)

- الأحد 4 كانون الاول/ديسمبر

المباراة 52 (17,00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)

المباراة 51 (21,00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)

- الإثنين 5 كانون الاول/ديسمبر

المباراة 53 (17,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)

المباراة 54 (21,00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)

- الثلاثاء 6 كانون الاول/ديسمبر

المباراة 55 (17,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)

المباراة 56 (21,00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)

ربع النهائي

- الجمعة 9 كانون الاول/ديسمبر

المباراة 58 (17,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)

المباراة 57 (21,00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)

- السبت 10 كانون الاول/ديسمبر

المباراة 60 (17,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)

المباراة 59 (21,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)

نصف النهائي

- الثلاثاء 13 كانون الاول/ديسمبر

المباراة 61 (21,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)

- الأربعاء 14 كانون الاول/ديسمبر

المباراة 62 (21,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)

الدور النهائي

السبت 17 كانون الاول/ديسمبر

المباراة 63 (17,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)

الأحد 18 كانون الاول/ديسمبر

المباراة 64 (17,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)

المصدر / وكالة الأنباء الفرنسية
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#مونديال قطر 2022 #جدول مباريات كأس العالم 2022

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