مونديال الأوروغواي 1930.. النتائج الكاملة

في ما يأتي النتائج الكاملة للنسخة الأولى من كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في الأوروغواي بين 13 و30 تموز/يوليو 1930.
دور المجموعات
* المجموعة الأولى
فرنسا - المكسيك 4-1
الأرجنتين - فرنسا 1-0
تشيلي - المكسيك 3-0
تشيلي - فرنسا 1-0
الأرجنتين - المكسيك 6-3
الأرجنتين - تشيلي 3-1
* المجموعة الثانية
يوغوسلافيا - البرازيل 2-1
يوغوسلافيا - بوليفيا 4-0
البرازيل - بوليفيا 4-0
* المجموعة الثالثة
رومانيا - البيرو 3-1
الأوروغواي - البيرو 1-0
الأوروغواي - رومانيا 4-0
* المجموعة الرابعة
الولايات المتحدة - بلجيكا 3-0
الولايات المتحدة - الباراغواي 3-0
الباراغواي - بلجيكا 1-0
الأدوار الاقصائية
* نصف النهائي
الأرجنتين - الولايات المتحدة 6-1
الأوروغواي - يوغوسلافيا 6-1
* النهائي
الأوروغواي - الأرجنتين 4-2
المصدر / وكالة الأنباء الفرنسية