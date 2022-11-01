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تقرير مونديال الأوروغواي 1930.. النتائج الكاملة

01 نوفمبر 2022 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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في ما يأتي النتائج الكاملة للنسخة الأولى من كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في الأوروغواي بين 13 و30 تموز/يوليو 1930.

دور المجموعات

* المجموعة الأولى

فرنسا - المكسيك 4-1

الأرجنتين - فرنسا 1-0

تشيلي - المكسيك 3-0

تشيلي - فرنسا 1-0

الأرجنتين - المكسيك 6-3

الأرجنتين - تشيلي 3-1

* المجموعة الثانية

يوغوسلافيا - البرازيل 2-1

يوغوسلافيا - بوليفيا 4-0

البرازيل - بوليفيا 4-0

* المجموعة الثالثة

رومانيا - البيرو 3-1

الأوروغواي - البيرو 1-0

الأوروغواي - رومانيا 4-0

* المجموعة الرابعة

الولايات المتحدة - بلجيكا 3-0

الولايات المتحدة - الباراغواي 3-0

الباراغواي - بلجيكا 1-0

الأدوار الاقصائية

* نصف النهائي

الأرجنتين - الولايات المتحدة 6-1

الأوروغواي - يوغوسلافيا 6-1

* النهائي

الأوروغواي - الأرجنتين 4-2

المصدر / وكالة الأنباء الفرنسية
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الأوروغواي #مونديال قطر 2022 #كأس العالم 1930

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