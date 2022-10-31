كتائب القسام تؤبّن الشهيد شاكر دبور شمال غزة

نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الاثنين، مهرجاناً جماهيرياً لتأبين الشهيد القسامي شاكر دبور، والذي ارتقى أثناء عمله في نفق للمقاومة.

وحضر مهرجان التأبين قادة وجنود كتائب القسام في بيت حانون شمال قطاع غزة، وقادة حماس بالمنطقة، وحشد من المواطنين الذين زحفوا لتأبين الشهيد.

وفي كلمة له، أشاد القيادي في حركة حماس مشير المصري بمسيرة المجاهد شاكر دبور، متطرقاً إلى مسيرته الجهادية والدعوية الحافلة بالرباط والجهاد في سبيل الله.

وقال المصري: "فقدنا مجاهداً تشهد له كافة ميادين الجهاد والمقاومة، فكان رحمه الله من السبّاقين في ركب المجاهدين".

وأكد على أن كل قطرة من دماء الشهداء سيكون لها ثمن، وستظل نوراً يستضيء بها جيلاً بعد جيل.

وأشاد المصري ببطولة رجال الضفة الذين يسطرون أروع الملاحم الجهادية، مشددا على أن شعبنا لن يتعب ولن يمل أمام غطرسة هذا العدو حتى تحرير أرض فلسطين بإذنه سبحانه و تعالى.

واختتم حفل التأبين بعرض مرئي تضمن مشاهد تعرض لأول مرة للشهيد.

وكانت كتائب القسام نعت في بيان عسكري المجاهد القسامي/ شاكر إبراهيم دبور (29 عاماً) من بيت حانون شمال غزة، والذي استشهد يوم السبت الموافق 29/10/2022م متأثراً بجراحٍ أصيب بها قبل أسابيع أثناء عمله في أحد أنفاق المقاومة.



















المصدر / فلسطين أون لاين