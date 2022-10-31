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القيادي "أبو زهري" يلتقي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان

31 أكتوبر 2022 . الساعة 21:59 بتوقيت القدس
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التقى رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج د. سامي أبو زهري، اليوم الاثنين، الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش، وبحثا آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

ورافق أبو زهري في زيارته عضو القيادة السياسية في لبنان مشهور عبد الحليم، والمسؤول السياسي في إقليم الخروب حسن العريض، بحضور رئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين، ومسؤول الإعلام د.وائل نجم.

وهنأ أبو زهري الشيخ طقوش بمناسبة انتخابه أميناً عاماً للجماعة، متمنياً له التوفيق والسداد، منوّهاً بالعلاقة الأخوية العميقة التي تجمع حركة حماس بالجماعة الإسلامية.

وأشاد بالدور الكبير للجماعة في دعم القضية الفلسطينية والتفاعل مع التطورات الحاصلة بالداخل، معتبراً أن هذا الدور يشكل رافعةً معنويةً للمقاومين وللشعب الفلسطيني ضد إجرام وغطرسة العدو الصهيوني.

بدوره، أكد الأمين العام للجماعة على التزامهم بتبني قضية فلسطين، والدفاع عن القدس والمقدسات وعن مقاومة الشعب الفلسطيني، مشيداً بتضحيات المقاومة وبالعمليات البطولية التي تحصل في الضفة الغربية، داعياً الأمة العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وحيّا المجتمعون بسالة ومقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، مشيدين بالأداء البطوليّ دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك وتصديّاً لمخططات الاحتلال التهويدية، مشددين على أن طريق المقاومة والانتفاضة هو السبيل الوحيد لاستعادة أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #لبنان #القضية الفلسطينية #الجماعة الإسلامية #سامي أبو زهري #محمد طقوش

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