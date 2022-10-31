إيلون ماسك: تويتر سيعدل كيفية التحقق من المستخدمين

قال إيلون ماسك على موقع تويتر، بعد أيام فقط من توليه إدارة أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيرا في العالم، إن تويتر سيعدل عملية التحقق من المستخدمين.

وقال ماسك في تغريدة له: "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.

وذكرت النشرة الإخبارية التكنولوجية لـ"تويتر" نقلا عن شخصين مطلعين إن "تويتر" يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.

وأفاد التقرير بأنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة تويتر الزرقاء بسعر 4.99 دولار في الشهر أو فقد شاراتهم "الموثقة" في حالة تطبيق المشروع.

ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قرارا نهائيا ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع ولكن وفقا للمنصة من المحتمل أن يصبح التحقق جزءا من علامة تويتر الزرقاء.

وتم طرح العلامة الزرقاء في يونيو/ حزيران من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر "حصولا حصريا على الخاصيات المتميزة" على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات.

وتم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضا في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار ماسك على استخدام استطلاع جرى على تويتر في أبريل/ نيسان سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زرا لتعديل التغريدات. وأبدى أكثر من 70% موافقتهم على ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين