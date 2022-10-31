فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مالية رام الله تعلن عن أسعار المحروقات.. هل شهدت ارتفاعاً؟

26 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

مسيرٌ عسكريٌّ بغزة دعماً وإسناداً للضفة

ضبط مليون دولار مزور بحوزة ثلاثة أشخاص في الأردن

موعد القرار النهائي لمحكمة برشلونة في قضية نيمار

طه: دولة الاحتلال المهدِّد الرئيس للسلم والأمن بالمنطقة

الاحتلال يقر بناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح

خبر سار للمنتخب الفرنسي وسط لعنة الإصابات التي ضربت أبطال العالم

إصابة جديدة قد تحرم لوكاكو من المشاركة في مونديال قطر

بوغبا يبتعد عن كأس العالم.. تطور جديد يهدّد أحلام نجم منتخب فرنسا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"عريس" يقتل والد خطيبته بعد طلبه فسخ الخطبة

31 أكتوبر 2022 . الساعة 21:28 بتوقيت القدس
...

أقدم شاب جزائري على قتل والد خطيبته بعدما طالبه بفسخ خطبة ابنته.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن شابا من مدينة ماسينيسا بولاية قسنطينة قتل والد خطيبته بسلاح أبيض بعد ملاسنة بينهما في منزل الأخير بعدما طالب والد الفتاة بفسخ الخطبة بين ابنته والشاب.

وأضافت الصحيفة أن الملاسنة الكلامية تطورت إلى مناوشات بالأيدي ليقوم الجاني بحمل سلاح ابيض وتوجيه عدة طعنات إلى الضحية، الذي يبلغ من العمر 55 سنة، حيث لقي مصرعه متأثرا بالطعنات التي وجهت له في مختلف أنحاء جسمه.

وأكدت الصحفية فرار الجاني فيما تعمل قوات الشرطة على البحث عنه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الجزائر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة