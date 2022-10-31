"عريس" يقتل والد خطيبته بعد طلبه فسخ الخطبة

أقدم شاب جزائري على قتل والد خطيبته بعدما طالبه بفسخ خطبة ابنته.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن شابا من مدينة ماسينيسا بولاية قسنطينة قتل والد خطيبته بسلاح أبيض بعد ملاسنة بينهما في منزل الأخير بعدما طالب والد الفتاة بفسخ الخطبة بين ابنته والشاب.

وأضافت الصحيفة أن الملاسنة الكلامية تطورت إلى مناوشات بالأيدي ليقوم الجاني بحمل سلاح ابيض وتوجيه عدة طعنات إلى الضحية، الذي يبلغ من العمر 55 سنة، حيث لقي مصرعه متأثرا بالطعنات التي وجهت له في مختلف أنحاء جسمه.

وأكدت الصحفية فرار الجاني فيما تعمل قوات الشرطة على البحث عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات