محمود الزهار يتحدث عن تصاعد المقاومة بالضفة والعلاقة مع سوريا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، اليوم الاثنين، أن هزيمة الاحتلال من قبل المقاومة هي سنة كونية حتمية، وهذا يستدعي استمرارها بكل الوسائل.

وقال الزهار في حوارٍ خاص لـ"قناة فلسطين اليوم": "دماء الشهداء التي تقدم اليوم في الضفة هي مقدمة للمعركة التي ستنهي الاحتلال وتدحره"، مشددًا على أن الضفة الغربية اليوم تصدرت وتشاركت الدور الذي حملته غزة لسنوات طويلة.

وأضاف "السلطة الفلسطينية تشكل عبئًا كبيرًا على المقاومة في الضفة الغربية"، مبينًا أن المطلوب فلسطينيًا هو الاستمرار بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفي كل المناطق.

وتابع الزهار "الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 جزء لا يتجزء من فلسطين التاريخية"، مؤكدًا أن العمليات التي تجري في مختلف مدن الضفة الغربية تضعف كيان الاحتلال وتستنزفه.

وأشار الزهار إلى أن الاحتلال يحاول السيطرة على الضفة الغربية لأن هزيمته فيها يعني زواله من كامل فلسطين، مستدركًا ؛ "العمليات التي تجري في مختلف مدن الضفة الغربية تضعف كيان الاحتلال وتستنزفه".

وجدد التأكيد على أن غزة ستدعم الضفة الغربية بكل الوسائل المتاحة لمواجهة الاحتلال، إلا أن الزهار دعا إلى التركيز على الأراضي المحتلة عام 48، معتبراً إياها خزان الثورة الفلسطينية.

وبشأن الحديث عن حقل الغاز قبالة شواطئ غزة، قال: لن ندخر جهدًا في استرداد الثروات الطبيعية الفلسطينية في بحر غزة وغيره" قاىلاً: "لن نسمح لأي طرف بالتنازل عن شبر من فلسطين ولو بالإشارة".

ووجه الزهار رسالة إلى القمعة العربية المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة بالجزائر قائلًا: "رسالتنا للقمة العربية القادمة واضحة، وهي أن الرهان على القضية الفلسطينية هو الرابح".

وبشأن عودة العلاقات بين حركة حماس وسوريا، شدد على أن هذه العودة جاءت تحقيقًا للغاية المشتركة بينهما وهي التخلص من الاحتلال الإسرائيلي.

وختم الزهار حديثه بالتأكيد على أن الاحتلال متشرذم ومشتت، والحكومة التي يحاول تشكيلها فاشلة قبل أن تشكل.

المصدر / فلسطين أون لاين