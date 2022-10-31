ضبط مليون دولار مزورة بحوزة ثلاثة أشخاص في الأردن

ضبطت السلطات الأردنية كميات كبيرة من العملة المزيفة مع مجموعة من الأشخاص تقدّر بحوالي مليون دولار.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان؛ إنّ معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي عن امتلاك مجموعة من الأشخاص كميات كبيرة من العملة المزورة، ونيتهم ترويجها في الأسواق وبين المواطنين.

وأضافت في منشور على "فيسبوك"، أنّ فريقا تحقيقيا خاصا تولى متابعة تلك المعلومات، إذ تمكن الفريق من التأكد منها ومكان إخفائها وجرت مداهمته، وأُلقي القبض على ثلاثة أشخاص، وبتفتيش المكان عثر على ما يزيد على المليون دولار مزيفة.

وأكد البيان أنه تمت المباشرة بإجراء التحقيقات مع المتهمين وإحالتهم للقضاء.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات